При пожаре в поселке Нижнесакмарский погибла 83-летняя женщина и пострадал мужчина

Спасти удалось только мужчину, женщина погибла Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Нижнесакмарский города Оренбурга загорелся дом. Как сообщает портал 56orb.ru со ссылкой на МЧС по Оренбургской области, пострадал мужчина и погибла женщина.

Пожар в жилом доме на улице Северной поселка Нижнесакмарского произошел ночью 16 января. Пожарные незамедлительно выехали на место происшествия.

Сообщается, что из огня спасли мужчину 83 лет, но 84-летняя пенсионерка погибла. Огонь повредил пристройку к жилому дому, кровлю и вещи. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Пожарным удалось локализовать пожар в 2:54. Работали 4 единицы техники и 12 человек. Причины возгорания уточняются. Начало года в Оренбуржье уже отметилось рядом громких пожаров, на которых погибли, в том числе дети. Только за минувшие сутки спасатели 14 раз выезжали по сообщением о возгорании.