Польша усилила фитосанитарный контроль ввозимого с Украины зерна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша усилила фитосанитарный контроль ввозимого с Украины зерна, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.

«Конечно, мы готовы к тому, чтобы торговля осуществлялась легально, но мы не можем согласиться с тем, чтобы через нашу границу проходили продовольственные товары, это касается не только зерна, но и животных, которые не соответствуют санитарным нормам, действующим в Польше», - пояснил Мюллер.

Он уточнил, что мы будем последовательно и очень тщательно проводить проверки в этом отношении.

Как писал сайт KP.RU, 12 декабря 2022 года министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик, что Польша вывезла из Украины более двух миллионов тонн зерна.

Он пояснил, что ЕС принял решение о поддержке вывоза зерна из Украины. До конца сентября из Украины было привезено 2,1 миллиона тонн зерна, в том числе 1,4 миллиона тонн - кукурузы.

Ковальчик отмечал, что это во много раз больше, чем в предыдущие годы.

По словам министра, экспортировали 6,5 миллионов тонн зерна (за период с января по сентябрь), что намного больше, чем экспортный потенциал Польши.

Напомним, в июле 2022 года Россия подписала в Стамбуле соглашение об экспорте зерна с Турцией и ООН. Аналогичный договор с Анкарой и ООН подписала Украина. Соглашение предполагает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий Пучков: Россию хотят выгнать из ООН и взять все ресурсы страны под внешнее управление (подробнее)