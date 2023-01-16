Захарова напомнила властям Франции, что Россия охраняет могилы солдат Наполеона

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне отказа французского города Сен-Женевьев-де-Буа принимать оплату от РФ за места на кладбище, где похоронены знаменитые деятели российской культуры, напомнила, что Россия охраняет могилы солдат Наполеона.

"Это какая-то "Некрофилия-2023". Позор вопиющей бесчеловечной безнравственности… Кладбище, которое даже в советское время было сохранено, теперь Париж делает заложником своего политического заболевания. И это при том, что могилы… солдат Наполеона в России… поддерживаются в достойном состоянии", - отметила Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что город во Франции не принял деньги от России на продление аренды мест на кладбище. Напомним, Москва и Сент-Женевьев-де-Буа подписали соглашения о партнерстве в захоронении представителей России в 2005 году.

При этом российское посольство назвало неприемлемой ситуацию с кладбищем во Франции. В посольстве РФ заявили, что отказ французского города принимать деньги ставит под угрозу "сохранность могил давно усопших россиян".