Судно, севшее на мель в Босфоре, отбуксировано к причалу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судно MKK-1, следовавшее с Украины и севшее на мель в Босфорском проливе, отбуксировано к причалу, об этом заявило главное управление береговой охраны Турции.

«Судно MKK-1 сдвинуто с места и в сопровождении наших кораблей и буксиров пришвартовано к причалу Бююкдере», - рассказали РИА Новости со ссылкой на полученное сообщение.

Отмечалось, что движение судов по проливу пока не возобновлено.

Вечером береговая охрана Турции сообщила, что судоходство в Босфорском проливе, приостановленное более чем на 10 часов из-за севшего на мель судна, возобновили.

Как писал сайт KP.RU, 16 января 2023 года Главное управление береговой охраны Турции сообщала, что следовавшее из Украины в Стамбул сухогруз сел на мель в Босфоре и перекрыл пролив.

В сообщении отмечалось, что спасательные катера и буксиры были оперативно направлены к 142-метровому судну МКК-1, которое село на мель в Умурьери (район Сарыер в Стамбуле) во время следования с Украины в Стамбул. Пролив Босфор был временно закрыт для движения судов.

Ранее 1 сентября 2022 года береговая охрана Турции сообщала, что грузовое судно Lady Zehma село на мель в Босфорском проливе, движение для судов было закрыто.