Bloomberg: США не поставят Турции истребители F-16, пока страна не согласится принять Швецию в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США стремятся оказывать давление на Турцию по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО из страха, что задержка сыграет на руку России, пишет Bloomberg.

"Соединенные Штаты предупредили Турцию, что Конгресс может не одобрить продажу истребителей (F-16 - прим. ред.), если Анкара не ратифицирует заявки Швеции и Финляндии в НАТО", - цитирует издание заявление высокопоставленного турецкого чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

В статье также говорится, что затягивание переговоров о новых членах НАТО отвечает интересам РФ, поэтому альянс встревожен отказом Турции ратифицировать заявку.

Ранее Турция выдвинула ультиматум Финляндии и Швеции для вступления в НАТО.

Также ранее стало известно, что Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО на саммите в Мадриде.

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