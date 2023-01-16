Эрдоган подтвердил Путину, что Турция готова к роли посредника в переговорах между Россией и Украиной

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным 16 января 2023 года подтвердил, что Анкара готова взять на себя роль посредника для установления прочного мира между РФ и Украиной.

"Президент Эрдоган подтвердил, что Турция готова взять на себя роль модератора и посредника для установления прочного мира между Россией и Украиной", - рассказали в канцелярии турецкого лидера

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара готова стать посредником в переговорах России и Украины. Он призвал Путина дать "еще один шанс переговорам по Украине".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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