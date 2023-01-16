Врач Кузьменко назвал купание в проруби "развлечением" для здоровых людей Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-терапевт, кардиолог Филипп Кузьменко считает, что крещенские купания - это развлечение исключительно для здоровых людей.

По мнению эксперта, к такому экстриму важно готовиться заранее, как минимум за два-три месяца. В противном случае такая процедура грозит привести к необратимым последствиям, предупреждает доктор. Об этом пишет Lenta.ru.

- Купание в проруби - развлечение только для здоровых людей. ... окунания без подготовки противопоказаны. Если вы морж или просто увлекаетесь закаливанием и делаете это регулярно, то вы и так пойдете купаться на Крещение, если решили пойти впервые, не купавшись ни разу за год, - это плохая идея, - считает врач.

Он также предупредил, что самое безобидное, что может случиться для неподготовленных людей, это простуда.

- Окунания в прорубь сильно снижают резистентность нашей иммунной системы. Более тяжелые последствия - это циститы, пиелонефриты, пневмонии. Так что я сильно сомневаюсь в том, что стоит купаться без подготовки, - рассказал Кузьменко.

Ранее ФАН писал о том, как психологически подготовиться к погружению в прорубь. По словам психолога Ольги Латынцовой, решение окунуться в студеной воде проруби должно быть принято самостоятельно. Также она посоветовала решить для себя, ради чего вы хотите это сделать.

Также "Известия" сообщали про оптимальное время пребывания в проруби во время Крещения. Как объяснила врач-терапевт Наталья Семененко оно составляет около 1 минуты. После выхода необходимо вытереться насухо, одеться в сухую теплую одежду и обувь, можно выпить горячего чая.