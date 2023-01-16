Рогов: заявление Столтенберга свидетельствует, что Запад ожидает поражение киевского режима Фото: соцсети

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что нормализации отношений с Россией после завершения конфликта на Украине не будет, показывает, что страны Запада ожидают поражения киевского режима в ходе специальной военной операции, об этом заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Столтенберг говорит не сам по себе, а как глава военного блока, агрессивного и враждебного по отношению к России», - сообщил он.

Рогов подчеркнул, что то, что он (Столтенберг – ред.) говорит о времени после завершения конфликта на Украине, свидетельствует, что у западных элит есть понимание, чем закончится это противостояние.

Он отметил, что человеческий ресурс, ресурс живой силы у режима Зеленского не бесконечен.

По словам Рогова, на Западе есть понимание, что режим Зеленского падет, но их задача - затянуть конфликт, заложить как можно больше линий противостояния, обид, в идеале ненависти на южнорусских землях, чтобы процесс восстановления затянулся.

Как писал сайт KP.RU, 15 января 2023 года генеральный директор НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отношения между Россией и странами Запада вряд ли нормализуются после завершения конфликта на Украине.

Он отметил, что как раньше не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются.

11 января 2023 года генсек НАТО Столтенберг отмечал, что Североатлантический альянс и Европейский союз должны нарастить объемы своей военной помощи для Киева на фоне событий под Артемовском и Соледаром.

9 января 2023 года Столтенберг не исключил возможность поставок Киеву тяжелых танков.

При этом он отметил, что и обещать ничего не может, отвечая на вопрос о возможности поставки американских Abrams и немецких Leopard.

Генсек заявил, что украинский конфликт может быть долгим, а дорогой к миру, по его словам, является увеличение поставок оружия.

Он подчеркивал, что альянс поставил Киеву вооружения больше, чем можно было себе представить, а теперь украинские войска получат американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

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