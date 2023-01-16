Рогов: режим Зеленского отвел часть войск с Запорожского направления Фото: REUTERS

Киевские власти отвели часть войск с запорожского участка фронта, об этом сообщил РИА Новости председатель местного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Режим Зеленского отвел часть войск с нашего направления, перебросив их на восточное направление, в район Соледара и Артемовска», - заявил Рогов.

Он подчеркнул, что на запорожском участке фронта остались ряд элитных подразделений украинской армии, иностранного легиона, нацгвардии, а также территориальная оборона.

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что заявление генсека НАТО Столтенберга о том, что нормализации отношений с Россией после завершения конфликта на Украине не будет, показывает, что страны Запада ожидают поражения киевского режима в ходе специальной военной операции.

Он подчеркивал, что человеческий ресурс, ресурс живой силы у режима Зеленского не бесконечен.

По словам Рогова, на Западе есть понимание, что режим Зеленского падет, но их задача - затянуть конфликт, заложить как можно больше линий противостояния, обид, в идеале ненависти на южнорусских землях, чтобы процесс восстановления затянулся.

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