На Украине перепродавали продукты питания, предназначенные ВСУ Фото: REUTERS

На Украине силовики выявили и пресекли схему по перепродаже продуктов питания, предназначавшихся для Вооруженных сил Украины, на общую сумму свыше 2 млрд гривен, об этом сообщили в в Telegram-канале пресс-службы Государственного бюро расследований Украины (ГБР).

«Сотрудники ГБР совместно с нацполицией Днепропетровской области и департаментом военной контрразведки разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначавшиеся для Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что одно из частных предприятий занималось поставкой продуктов в более чем 45 воинских частей. Только за полгода... оно получило военных подрядов более чем на 2 млрд гривен.

Кроме того, подчеркивалось, что предприниматели присылали в воинские части отличное от указанного в документах количество продуктов, а остаток перепродавали через сеть посредников.

Как писал сайт KP.RU, в минобороны России подтведили, что вечером 12-го января было успешно завершено освобождение города Соледар, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков уточнил, что установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в «котел» остающиеся в нем подразделения ВСУ.

Он рассказал, что взятие Соледара стало возможным «благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск (сил)».

Конашенков подчеркнул, что не смогли украинские националисты применить и свои беспилотники, так как вокруг Соледара наши подразделения радиоэлектронной борьбы подавили систему управления противника.

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