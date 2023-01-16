МВД России готово рассмотреть прошение Адриана Боке о предоставлении ему убежища Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

МВД России готово рассмотреть прошение бывшего французского военного Адриана Боке о предоставлении ему убежища в России, об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«МВД России готово рассмотреть вопрос об урегулировании правового положения на территории России журналиста Адриана Боке в случае получения от него соответствующего заявления», - говорится в сообщении.

Волк пояснила, что он должен обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД по месту пребывания.

Она отметила, что решение будет принято на основе федерального законодательства с учетом информации о преследованиях журналиста за активную пророссийскую позицию.

Волк подчеркнула, что разъяснения о том, как подать ходатайство на получение политического убежища в России, а также прошение о признании беженцем, Боке получил в конце прошлого года.

Как писал сайт KP.RU, 12 мая 2022 года бывший военный, служивший во французской армии, Адриан Боке в эфире радио SudRadio поделился, как побывал на Украине и ужаснулся происходящему.

Боке объяснил, что доставлял на Украину медицинскую технику и лекарства. По его словам, во время гуманитарной поездки он был свидетелем военных преступлений, я видел много военных преступлений, совершенных украинскими военными.

Боке рассказал о странностях, которые он видел в Буче. В частности, он обратил внимание на то, что руки некоторых лежащих на обочине дороги трупов были связаны чистой белоснежной тканью. Волонтер расценил это как доказательство того, что руки убитым связали после того, как эти люди были расстреляны, чтобы организовать постановочную съемку.

11 января 2023 года французский волонтер Адриан Боке, который освещал боевые действия в Донбассе, попросил убежища у российских властей.

Отмечалось, что обращение от Боке поступило в середине декабря прошлого года.