Рогов: смертная казнь необходима, тем более в условиях боевых действий Фото: соцсети

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что смертная казнь необходима, тем более в условиях боевых действий.

"Мое глубокое убеждение, что если говорить о смертной казни, она необходима, тем более в условиях боевых действий", - сказал Рогов.

Он отметил, что должно быть четко прописано, это, прежде всего, террористическая деятельность, это убийство. Может быть, не всякие варианты убийств, но здесь уже надо рассматривать каждое конкретное дело.

Рогов подчеркнул, что только неотвратимость наказания может остановить людей от преступлений, которые совершаются в условиях боевых действий. Слишком легко на кого-то напасть, убить, ограбить, когда у тебя в руках есть оружие или когда ты уже эту черту переступил.

Кроме того, он уточнил, что масса людей понимают, что они могут что-то совершить, а затем будут или просто депортированы, или обменены, соответственно, ничего страшного им не грозит.

По словам Владимира Рогова, это "в принципе наказание вроде как понарошку".

По его мнению, подобное "наказание понарошку", естественно, расхолаживает людей.

Как писал сайт KP.RU, 16 января 2023 года врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что "категорически" выступает за введение смертной казни в регионе.

Балицкий отметил важность решения ввиду того, что в регионе процветает безнаказанность, продолжаются преступления. Он привел в пример трагедию, когда вооруженные люди ворвались в дом и убили целую семью, включая маленьких детей.

27 сентября 2022 года депутат Госдумы РФ от "Единой России" Константин Затулин поднял вопрос об отмене моратория на смертную казнь в России. В ответ на инициативу Затулина спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил подготовить протокольное поручение, которое пошло на рассмотрение вышеупомянутые органы.

Кроме того, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о введении смертной казни по всей России. Он заявлял, что подобная инициатива станет побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда. И если раньше Россию ограничивали европейские конвенции, то сейчас подобные решения страна может принимать самостоятельно.

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