Экс-разведчик Скотт Риттер: Путин дал отпор Западу и не позволил поставить Россию на колени Фото: REUTERS

Владимир Путин сумел противостоять попыткам Запада надавить на Россию во время украинского кризиса, об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в статье для Global Times.

«Отказ России преклонить колено и ее восстание против Запада стало сигналом для всего мира о том, что США и ЕС больше не способны применять санкции в качестве угрозы для достижения своих целей», — написал Риттер.

Он отметил, что НАТО использует украинцев для ведения прокси войны с Россией.

Риттер подчеркнул в статье, что Запад пытался ослабить Москву, введя против нее санкции, однако эти попытки не увенчались успехом.

Экс-разведчик подытожил, что происходит радикальная геополитическая трансформация от американского доминирования к многополярности. И это происходит из-за украинского конфликта.

Как писал сайт KP.RU, 13 января 2023 года Риттер написал, что Украину не ожидает ничего хорошего в наступившем 2023 году.

Он отметил, что расчеты не предвещают ничего хорошего для Украины.

Эксперт напомнил, что значительная часть переданной Западом Украине военной техники уничтожена и допустил, что Соединенные Штаты и НАТО не смогут поддерживать поставки вооружений Украине в прежних объемах.

5 января 2023 года Скотт Риттер заявил, что Россия опередила планы киевского режима по захвату Донбасса и осмелилась противостоять Западу, что позволило стране завладеть стратегической инициативой.

Он подчеркнул, что Россия осмелилась и подала западным странам сигнал о том, что есть пределы ее терпению. Она показала, что может предпринять многое в ответ на безответственные действия Запада.

Также Риттер отметил, что решение президента РФ Владимира Путина о проведении военной спецоперации на Украине стало потрясением для западных государств, поскольку никто из них «не воспринимал Россию всерьез».

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