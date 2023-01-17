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НовостиПолитика16 января 2023 21:48

Кадыров заявил, что Россия способна противостоять блоку НАТО

При этом он подчеркнул, что для России конфликт продолжает оставаться на уровне специальной военной операции
Сергей ГАПЧУК
Кадыров полагает, что конфликт на Украине можно считать третьей мировой войной

Кадыров полагает, что конфликт на Украине можно считать третьей мировой войной

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямого эфира в социальных сетях заявил, что Россия способна противостоять блоку НАТО в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что не смотря на желание Запада спровоцировать глобальный конфликт, по факту спецоперация является локальным и полностью контролируемым процессом.

Кадыров уточнил, что, несмотря на это, западные государства испытывают существенные проблемы, связанные с конфликтом. Так, ситуация загоняет их в жесткие кризисные условия. «Если посмотреть, то ситуация, которая происходит на территории европейских государств – у них митинги, проблемы, у них снимают руководителей...».

При этом, по словам главы республики, Россия далека от подобных тягот. Для нее происходящее, несмотря на вовлеченность и военную помощь стран НАТО и США остается локальным событием, не наносящим существенного вреда обществу, работе органов власти и экономике. «Мы никого не снимаем, у нас спокойная, рабочая обстановка, никаких проблем нету, президент проводит встречи, совещания, работу свою проводит».

Как писал сайт KP.RU, 29 декабря 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии предложил после завершения спецоперации судить Владимира Зеленского в Грозном.