Кадыров заявил, что Россия способна противостоять блоку НАТО

Кадыров полагает, что конфликт на Украине можно считать третьей мировой войной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямого эфира в социальных сетях заявил, что Россия способна противостоять блоку НАТО в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что не смотря на желание Запада спровоцировать глобальный конфликт, по факту спецоперация является локальным и полностью контролируемым процессом.

Кадыров уточнил, что, несмотря на это, западные государства испытывают существенные проблемы, связанные с конфликтом. Так, ситуация загоняет их в жесткие кризисные условия. «Если посмотреть, то ситуация, которая происходит на территории европейских государств – у них митинги, проблемы, у них снимают руководителей...».

При этом, по словам главы республики, Россия далека от подобных тягот. Для нее происходящее, несмотря на вовлеченность и военную помощь стран НАТО и США остается локальным событием, не наносящим существенного вреда обществу, работе органов власти и экономике. «Мы никого не снимаем, у нас спокойная, рабочая обстановка, никаких проблем нету, президент проводит встречи, совещания, работу свою проводит».

Как писал сайт KP.RU, 29 декабря 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии предложил после завершения спецоперации судить Владимира Зеленского в Грозном.