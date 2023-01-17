Суд в Италии запросил у США новые доказательства вины для экстрадиции россиянина Усса

Артем Усс. Фото: МВД РФ

Сын красноярского губернатора Артем Усс, задержанный в Милане по запросу Соединенных Штатов, не будет экстрадирован за океан, пока Вашингтон не предоставит новые доказательства его вины. Соответствующее решение принял итальянский суд. Об этом сообщает ТАСС.

"На настоящий момент обвинение со стороны американских властей не предоставило должных гарантий", - уточнил член команды адвокатов защиты, практикующий в Страсбурге, Александр Суржин.

Суд, в частности, обратил внимание, что россиянину грози пожизненное лишение свободы в случае экстрадиции, в то время как запрашивающая сторона не предоставила должного обоснования обвинения.

Инстанция дала США время, чтобы предоставить новые доказательства вины Усса в уклонении от санкций и отмывании денег. Гражданин РФ своей вины не признает.

Как заявил минюст США, россияне Артем Усс, Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков, а также венесуэльцы Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото якобы участвовали в незаконных сделках по продаже нефти венесуэльской компании Petroleos de Venezuela SA. Прокурор США Брион Пис утверждает, что обвиняемые помогали находящейся под санкциями Венесуэле в получении американской нефти и технологий.

Американская сторона утверждает, что Усс совместно с Ореховым также якобы является владельцем немецкой компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), которая занимается торговлей промышленными товарами.

По версии обвинения, Орехов и Усс использовали компанию в качестве прикрытия для контрабанды крупных партий нефти из Венесуэлы в Россию и Китай, а Понсе и Сото выступали в качестве посредников в сделках между PDVSA и NDA GmbH.

Всех фигурантов обвиняют в заговоре с целью нарушения закона об экономических полномочиях на случай международной ЧС, в мошенничестве для контрабанды нефти и отмывании денег. Дело расследует ФБР.