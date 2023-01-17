Депутат Крупник предложил сократить испытательные сроки для ряда профессий Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой сократить испытательный срок для ряда профессий. Он предложил оставить месячное тестирование для неруководящих должностей. В настоящий момент ст. 70 Трудового кодекса гласит, что испытательный срок при трудоустройстве может быть организован продолжительностью до трех месяцев. А некоторые работодатели злоупотребляют данным правом.

Порой претендентам на рядовые позиции устанавливают максимальные испытательные сроки, а на это время урезают зарплату новичку или злоупотребляют временными рамками работы.

При этом большинство профессиональных качеств человека выявляется на собеседовании и при прохождении тестового задания. В итоге максимальный испытательный срок на рядовых позициях выглядит чрезмерным и создают максимальную нервозность.

В связи с этим, парламентарий обратился к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с предложением пересмотреть трудовое законодательство «в части снижения максимального периода испытательного срока при приеме на работу до одного месяца «.

Исключение депутат предлагает оставить только для руководящих должностей и ряда профессий, требующих высокой квалификации соискателя, сообщает Rt.

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