Натуропат Новикова предупредила о вреде заменителей кофе для людей с варикозом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Многие люди полагают, что заменители кофе могут снизить вредное воздействие на организм, но это совсем не так. Некоторые из таких напитков содержат больше кофеина или вовсе противопоказаны людям, например, с артритом, депрессией или варикозом.

Самый популярный заменитель кофе- цикорий. Его делают из обжаренных измельченных корней растения. За счет растительного происхождения напиток имеет массу полезных свойств, например, содержит витамины группы В, С, каротин, пектин, калий, железо, кальций, натрий, магний и другие.

Цикорий расширяет сосуды, снимает приступы тахикардии, благоприятно воздействует на кровеносную систему и помогает пищеварению. Есть у него ряд других полезных свойств, но также имеются противопоказания: его нельзя пить детям до 3 лет. А еще людям с варикозным расширением вен, астмой, патологиями желчного пузыря, геморроем, пишет "Газета.Ru".

Он способен провоцировать аллергии, поэтому нужно выбирать чистый состав, без добавок.

Еще один заменитель кофе – гуарана. Эти высушенные и переработанные семена бразильской древовидной лианы. Он помогает при мигрени, стабилизирует сердечный ритм, но при этом содержит много кофеина. Так что это не лучший способ замены кофейных зерен.

Напиток противопоказан беременный и кормящим женщинам, при артритах и хронической депрессии.

Меньше всего противопоказаний имеет ячменный напиток и желудевый кофе. Эти продукты содержат много витамин, помогают наладить работу ЖКТ, сердечной системы и органов дыхания.

- Но ячменный напиток не стоит употреблять людям с циалекией, так как это глютен содержащий продукт. Желудевый кофе можно пить не более пяти раз в день, но имеет высокую калорийность, - отметила доктор натуропат, нутрициолог и биохимик Екатерина Новикова.

В свою очередь врач — спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин назвал пряности, которые полезно употреблять зимой. Корица, имбирь и кардамон подойдут для кофе, чая, глинтвейна, сбитня и пунша. Они содержат множество полезных веществ и позволяют укрепить иммунитет, сообщает Rt.

Кстати, с помощью кофе можно нормализовать состояние. Артериальное давление — важный показатель здоровья. Если цифры на тонометре сильно отличаются от нормы, это говорит о серьезных проблемах. Врач функциональной диагностики и доказательной медицины Софья Старостина объяснила Пятому каналу, как с помощью кофе повысить давление и к чему может привести подобная практика.