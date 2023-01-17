Чиновникам и депутатам из российских регионов рекомендовали не отдыхать за границей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Региональным чиновниками и депутатам настоятельно рекомендовали не отдыхать на заграничных курортах. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«После нескольких громких скандалов, связанных с отпусками на зарубежных курортах, в регионах принялись ограничивать чиновников и депутатов в праве выехать за пределы России», - передает издание.

Как сообщается, местные власти не смогут официально запретить чиновникам и депутатам выезжать за рубеж, однако ограничение будет действовать на рекомендательном уровне. В том числе, заместитель главы администрации губернатора ульяновской области Алексей Преображенский сообщил, что у глав российских регионов нет полномочий на подобные запреты, однако, по его словам, все чиновники понимают, к чему может привести нарушение такой рекомендаций.

Глава отделения «Единой России» в заксобрании Санкт-Петербурга Павел Крупник отметил, что запрет на выезд за границу для чиновников не может иметь официальных оснований, но каждый чиновник должен «вести себя прилично».