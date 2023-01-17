Британцы пришли в ярость из-за поездки жены Зеленского в Швейцарию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали поездку жены украинского президента Елена Зеленской на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

В минувший понедельник, 16 января, в Давосе открылось пятьдесят третье заседание ВЭФ, на котором обсуждают перспективы украинского конфликта и восстановления Украины. Изначально организаторы сообщали, что выступит «общественный деятель», однако позже появилось сообщение о выступление жены Владимира Зеленского.

Читатели британского издания задались вопросами, на какие средства жена украинского лидера может посещать такие мероприятия, в также о причине ее визита.

Один из читателей напомнил, что годовое членство ВЭФ стоит 52 000 долларов, а билет в Давос обойдется примерно 19 000 долларов + НДС, плюсом сама проездка и расходы на нее. «Интересно, откуда берутся все эти деньги? О, подождите. Британские налогоплательщики финансируют их роскошный образ жизни», - отметил он.

«И именно тут кроется реальная причина всего страдания, через которого сейчас проходит мир. Все. Проснитесь, люди», - добавил другой комментатор.

Еще один читатель задался вопросом как жене украинского президент «удалось благополучно сесть на самолет и прибыть в Швейцарию», а у самого Зеленского нашлось время на «фотосессии для Vogue, появление на церемонии вручения премии "Оскар" и визиты мировых чиновников и знаменитостей».

«Тратит деньги налогоплательщиков Великобритании на поездку по магазинам, одновременно отправляясь в Давос, чтобы собрать еще больше денег. Зеленские, новые цари», - заявил еще один читатель.

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