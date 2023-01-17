Матвиенко заявила, что считает смерть Инны Чуриковой личной утратой

Валентина Матвиенко назвала смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой своей личной утратой Фото: Иван МАКЕЕВ

Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко назвала смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой своей личной утратой – политик была ее поклонницей и старалась не пропускать ни одного спектакля, где играла актриса.

"Для меня это… огромная личная утрата, потому что я всегда была поклонницей ее великого таланта. Я следила за ее творчеством, я старалась не пропускать ни одного спектакля с ее участием… И я не забуду ее глаза. Там все – там глубина, там мудрость… женская красота", - рассказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1”.

Напомним, Инна Чурикова ушла из жизни 14 января на 80-м году жизни. Легенде театра и кино было 79 лет. Инна Михайловна встречала новый год с родными - мужем Глебом Панфиловым и сыном Иваном Панфиловым.

Известно, что последние месяцы актриса находилась в больнице: лечила последствия травм от падения - перелом ребер и ушибы, затем проходила обследование из-за новообразований в головном мозге, которые обнаружили врачи, а под конец у нее обнаружили признаки ОРВИ.

Также ранее сайт KP.RU писал о наследстве и наследниках Инны Чуриковой: кому достанутся “родовой” особняк в Подмосковье и шикарная квартира в Москве.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Никита Михалков остается в реанимации (подробнее)