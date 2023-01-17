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НовостиОбщество17 января 2023 8:51

Матвиенко заявила, что считает смерть Инны Чуриковой личной утратой

Актриса ушла из жизни 14 января на 80-м году жизни
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Валентина Матвиенко назвала смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой своей личной утратой

Валентина Матвиенко назвала смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой своей личной утратой

Фото: Иван МАКЕЕВ

Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко назвала смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой своей личной утратой – политик была ее поклонницей и старалась не пропускать ни одного спектакля, где играла актриса.

"Для меня это… огромная личная утрата, потому что я всегда была поклонницей ее великого таланта. Я следила за ее творчеством, я старалась не пропускать ни одного спектакля с ее участием… И я не забуду ее глаза. Там все – там глубина, там мудрость… женская красота", - рассказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1”.

Напомним, Инна Чурикова ушла из жизни 14 января на 80-м году жизни. Легенде театра и кино было 79 лет. Инна Михайловна встречала новый год с родными - мужем Глебом Панфиловым и сыном Иваном Панфиловым.

Известно, что последние месяцы актриса находилась в больнице: лечила последствия травм от падения - перелом ребер и ушибы, затем проходила обследование из-за новообразований в головном мозге, которые обнаружили врачи, а под конец у нее обнаружили признаки ОРВИ.

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