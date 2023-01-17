Первые добровольцы из Сербии начали боевую подготовку для участия в СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первые в Запорожской области добровольцы из Сербии начали прохождение боевой подготовки в регионе в составе добровольческого батальона имени Судоплатова, об этом сообщает РИА Новости.

Сербские добровольцы вместе с военными из России принимают участие во всех боевых учениях на одном из полигонов региона для дальнейшего участия в специальной военной операции.

"Мы приехали, чтобы поддержать русских братьев, поскольку мы хорошо помним события, которые были в Югославии в 1990-е годы. Мы помним ту несправедливость, которую НАТО проявила по отношении к Сербии, и ситуацию в Косово… мы приехали поддержать русский народ в их справедливой борьбе", - рассказал агентству один из сербских добровольцев с позывным "Дунай".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 января 2023 года публикует сайт KP.RU.