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НовостиОбщество17 января 2023 11:25

Прощание с актрисой Инной Чуриковой завершилось

Церемония прошла в Храме Христа Спасителя в Москве
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Инна Чурикова

Инна Чурикова

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Прощание с актрисой Инной Чуриковой завершилось сегодня, 17 января, в храме Христа Спасителя, об этом сообщает корреспондент KP.RU.

Ранее спикер Совфеда России Валентина Матвиенко назвала смерть народной артистки СССР Инны Чуриковой своей личной утратой – политик была ее поклонницей и старалась не пропускать ни одного спектакля, где играла актриса.

Напомним, актриса Инна Чурикова умерла 14 января на 80-м году жизни. В соцсетях, где Инна Михайловна появлялась нечасто, своё последнее послание артистка оставила 1 января.

Известно, что последние месяцы актриса находилась в больнице: лечила последствия травм от падения - перелом ребер и ушибы, затем проходила обследование из-за новообразований в головном мозге, которые обнаружили врачи, также у нее выявили признаки ОРВИ.

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