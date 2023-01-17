Российские военные уничтожили украинские гаубицы "Краб" и М109 "Паладин"

Российские военные за последние сутки уничтожили иностранные гаубицы, поставленные Киеву - "Краб" польского производства и М109 "Паладин" производства Соединенных Штатов, об этом сегодня, 17 января, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе контрбатарейной борьбы ликвидированы гаубица "Краб" польского производства возле населенного пункта Песчаное Харьковской области; самоходная гаубица М109 "Паладин" производства Соединенных Штатов и боевая машина РСЗО "Град" возле населенного пункта Лозовая Харьковской области", - уточняется в сводке военного ведомства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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