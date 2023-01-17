Армия России уничтожила украинский склад с вооружением в Харьковской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиация и артиллерия России поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской бригады теробороны в Харьковской области, об этом заявили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения 114-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области», - говорится в сводке военного ведомства.

Как отмечалось в сообщении, также поражены 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 98 районах.

Как писал сайт KP.RU, российские военные за последние сутки уничтожили иностранные гаубицы, поставленные Киеву – «Краб» польского производства и М109 «Паладин» производства США.

Как заявили, в ходе контрбатарейной борьбы ликвидированы гаубица «Краб» польского производства возле населенного пункта Песчаное Харьковской области, а также самоходная гаубица М109 «Паладин» производства США и боевая машина РСЗО «Град» возле населенного пункта Лозовая Харьковской области.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что ее целью является защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима.

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