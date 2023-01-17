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НовостиПолитика17 января 2023 12:35

Российские военные уничтожили более 60 солдат ВСУ на Донецком направлении

Также было ликвидировано 10 единиц украинской техники
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Российские военные уничтожили более 60 солдат ВСУ на Донецком направлении

Российские военные уничтожили более 60 солдат ВСУ на Донецком направлении

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Подразделения российских Вооруженных сил Южного военного округа совместно с десантниками в ходе наступательных действий на Донецком направлении уничтожили за сутки свыше 60 украинских военных, а также 10 единиц техники, об этом сегодня, 17 января, сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении… продолжали наступательные действия… за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - уточнили в военном ведомстве.

Также российские военные за последние сутки уничтожили иностранные гаубицы, поставленные Киеву - "Краб" польского производства и М109 "Паладин" производства Соединенных Штатов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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