Российские военные уничтожили более 60 солдат ВСУ на Донецком направлении Фото: Дмитрий СТЕШИН

Подразделения российских Вооруженных сил Южного военного округа совместно с десантниками в ходе наступательных действий на Донецком направлении уничтожили за сутки свыше 60 украинских военных, а также 10 единиц техники, об этом сегодня, 17 января, сообщили в Минобороны России.

"На донецком направлении… продолжали наступательные действия… за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - уточнили в военном ведомстве.

Также российские военные за последние сутки уничтожили иностранные гаубицы, поставленные Киеву - "Краб" польского производства и М109 "Паладин" производства Соединенных Штатов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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