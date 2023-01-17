Российские военные уничтожили украинских диверсантов на Купянском направлении Фото: Александр КОЦ

Российская артиллерия нанесла огневое поражение подразделениям вооруженным силам Украины и бригаде территориальной обороны на Купянском направлении, об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское ЛНР», - заявил Конашенков.

Он отметил, что в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

Конашенков подчеркнул, что общие потери противника составили более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа.

Как писал сайт KP.RU, в Минобороны РФ сообщили, что авиация и артиллерия России поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской бригады теробороны в Харьковской области.

Как отмечалось, также поражены 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 98 районах.

Кроме того, российские военные за последние сутки уничтожили иностранные гаубицы, поставленные Киеву – «Краб» польского производства и М109 «Паладин» производства США.

Как заявили, были уничтожены самоходная гаубица М109 «Паладин» производства США и боевая машина РСЗО «Град» возле населенного пункта Лозовая Харьковской области.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что ее целью является защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима.

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