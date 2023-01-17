МИД Китая потребовал от США объяснить разграбление сирийской нефти Фото: REUTERS

Пекин призывал Вашингтон объяснить разграбление нефти в Сирии, а также прекратить попирать международное право. Такое заявление сделал представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

«Грабеж со стороны США усугубляет энергетический кризис и гуманитарную катастрофу в Сирии, США безжалостно посягают на право на жизнь сирийского народа», - отметил китайский дипломат, подчеркнув, что «в трагических обстоятельства нехватки нефти и продовольствия» зима может стать для сирийцев еще холоднее.

отметив китайский Ван Вэньбинь отметил, что при разграблении ресурсов Сирии американская сторона проявляет алчность, однако очень щедра при оказании военной помощи зарубежным странам.

«Однако независимо от того, «берут» США или же «дают», результат всегда один и тот же - ввергать другие страны в нестабильность и бедствия, чтобы защитить собственные интересы и гегемонию», - добавил он.

Ранее агентство SANA писало о том, что Вашингтон продолжает расхищение ресурсов Сирии, отмечая, что накануне США вывели в Северный Ирак очередной крупный конвой из автоцистерн, в которых были незаконно добытые углеводороды из нефтяных полей провинции Хасаке.