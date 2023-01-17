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НовостиПолитика17 января 2023 13:20

Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку

ВСУ обстреляли населенный пункт Курахово
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку

Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины во вторник, 17 января, в 15.50 выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка. Об этос сказано в сообщении представительства Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.50 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО», - сказано в заявлении представительства, опубликованном в Telegram-канале.

Напомним, днем ранее, в понедельник 16 января, украинские военные нанесли ракетный удар по Калининскому району Донецка. Под утренний обстрел попал проспект Ильича в тот момент, когда тысячи людей ехали на работу. Как писал сайт KP.RU, были зафиксированы попадания снарядов ВСУ в здание супермаркета «Авоська» и аптеку на остановке напротив мясокомбината.

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