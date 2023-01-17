Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины во вторник, 17 января, в 15.50 выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Петровскому району Донецка. Об этос сказано в сообщении представительства Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.50 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО», - сказано в заявлении представительства, опубликованном в Telegram-канале.

Напомним, днем ранее, в понедельник 16 января, украинские военные нанесли ракетный удар по Калининскому району Донецка. Под утренний обстрел попал проспект Ильича в тот момент, когда тысячи людей ехали на работу. Как писал сайт KP.RU, были зафиксированы попадания снарядов ВСУ в здание супермаркета «Авоська» и аптеку на остановке напротив мясокомбината.

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