Вице-канцлер ФРГ Хабек призвал нового министра обороны Писториуса поставить Украине необходимое оружие

Вице-канцлер ФРГ Хабек призвал нового министра обороны Германии Писториуса поставить Украине необходимое оружие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший немецкий канцлер Роберт Хабек сделал намек новому министру обороны ФРГ Борису Писториусу по поводу военных поставок Киеву.

«Я хорошо знаю Бориса Писториуса, он очень опытный политик. Он является правильным представителем немецкой армии и будет человеком, способным принимать сильные решения в короткие сроки - а это то, что необходимо», - приводит Bloomberg слова бывшего главы немецкого правительства.

Хабек призвал немецкое военное ведомство дать Киеву все необходимое вооружение. По его словам, красной линией в вопросе военной помощи должно быть невступление Берлина в военный конфликт.

Напомним, сегодня, 17 января, стало известно, что новым главой Минобороны ФРГ назначен представитель Социал-демократической партии ФРГ и министр внутренних дел Нижней Саксонии. Днем ранее, 16 января, немецкий канцлер Олаф Шольц принял отставку главы военного ведомства Кристины Ламбрехт.