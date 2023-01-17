Украинские войска роют окопы и укрепляют фортификационные сооружения на границе с Белоруссией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) роют окопы и усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией. Об этом сообщает телеканал NBC.

«Первоначально построенные в апреле, украинские военные продолжают совершенствовать и укреплять оборону», - сообщает телеканал.

Как передает NBC, украинские войска роют окопы в лесополосе в пяти минутах езды от украинско-белорусской границы, укрепляя также 1,5-метровые земляные стены досками, а через каждые несколько метров бревна образуют определенное укрытие, которое представляет из себя импровизированную крышу, покрытую при этом для маскировки ветвями и землей.

«Строим эти укрепления во всех зонах нашей ответственности, чтобы иметь возможность скрытно обороняться и проводить контрнаступления. Потенциальное наступление со стороны Белоруссии может начаться откуда угодно. Вот почему мы готовимся ко всем сценариям», - заявил телеканалу украинский старший лейтенант.

Представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий тем временем сообщил в интервью NBC, что наступление Вооруженных сил (ВС) России скорее всего может начаться с других направлений.