Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 января 2023 14:55

Захарова отреагировала на задержание Греты Тунберг в Германии

Захарова после задержания Греты Тунберг поинтересовалась, когда ЕС введет санкции против МВД Германии
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова отреагировала на задержание Греты Тунберг в Германии

Захарова отреагировала на задержание Греты Тунберг в Германии

Фото: REUTERS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала задержание экоактивистки Греты Тунберг в Германии. Дипломат поинтересовалась, когда Евросоюз введет санкции против руководства германского МВД.

«Грету Тунберг задержали в ФРГ во время протестов экоактивистов. Когда власти ЕС введут санкции в отношении конкретных полицейских и руководства МВД Германии?» – написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, десятки тысяч людей приехали в немецкую деревню Лютцерат на демонстрацию, созванную климатическими активистами и экологическими организациями, чтобы выступить против расширения угольной шахты Гарцвайлер. Среди протестующих была и шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Акцию протеста поддержали практически все известные экологические организации, включая Гринпис, Всемирный фонд дикой природы и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия. Их цель – остановить соглашение RWE и правительства ФРГ о расширении карьера в Лютцерате. После нескольких дней противостояния немецкой полиции все же удалось разогнать митингующих.