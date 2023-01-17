Райффайзенбанк ответил Украине на требование покинуть российский рынок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Raiffeisen Bank International (RBI) ответил на требование Нацбанка Украины (НБУ) покинуть российский рынок, заявив о сложностях ухода из России, но при этом отметил, что рассматривают все стратегические возможности.

«RBI рассматривает все стратегические возможности по будущему Райффайзенбанка России, в том числе тщательный спланированный выход из банка. Однако, учитывая сложность ситуации и, в том числе, ограничительные меры, установленные Российской Федерацией», - сказано в заявлении Группы RBI, которое было опубликовано на сайте украинского отделения Райффайзенбанка.

В банке отметили, что уже было проведено сокращение кредитования в России, а также указали на уменьшение кредитного портфеля на четверть.

Ранее Нацбанк Украины потребовал от международных банков окончательно уйти из России, заявив, что НБУ ни раз проводил встречи с международным финансовым сообществом, призывая их прекратить какую-либо бизнес-деятельность в России и Белоруссии. Так Киев обратился к Raiffeisen Bank International, Credit Agricole, Intesa Sanpaolo, а также OTP Bank и ING Bank.