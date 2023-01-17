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НовостиВ мире17 января 2023 15:02

Британия продолжит сотрудничество с США по обучению украинских военных

Глава МИД заявил, что также продолжается сотрудничество по поставкам оружия Киеву
Сергей ГАПЧУК
Британия продолжит сотрудничество с США по обучению украинских военных

Британия продолжит сотрудничество с США по обучению украинских военных

Фото: REUTERS

В министерстве иностранных дел Британии сообщили о продолжении сотрудничества с США для обучения солдат вооруженных сил Украины и поставок оружия Киеву.

"Великобритания продолжит сотрудничать с США для обучения украинских солдат и поставок Киеву вооружений", - заявил глава МИД.

Как писал сайт KP.RU, 17 января 2023 года глава Генштаба сухопутных войск Великобритании Патрик Сандерс заявил, что поставки британских танков Киеву ослабят армию Соединенного королевства.

По словам Сандерса, поставки танков Украине пробьют «брешь в арсенале» Великобритании, в результате чего армия станет «временно слабее».

Он выразил надежду, что Великобритания сможет благодаря этому ускорить модернизацию армии.

Также офицер пояснил, что это решение также дает нам возможность ускорить модернизацию и трансформацию армии более высокими темпами, нежели Россия.

Ранее в рамках военной помощи Украине премьер-министр Великобритании Риши Сунак по просьбе Владимира Зеленского пообещал поставить Киеву 12 танков.