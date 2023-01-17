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НовостиЭкономика17 января 2023 16:20

Новым председателем Межгосударственного авиационного комитета стал Олег Сторчевой, бывший замглавы Росавиации

Сторчевой сменил на этой должности Татьяну Анодину
Сергей ГАПЧУК
Новым председателем Межгосударственного авиационного комитета стал Олег Сторчевой, бывший замглавы Росавиации

Новым председателем Межгосударственного авиационного комитета стал Олег Сторчевой, бывший замглавы Росавиации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новым председателем Межгосударственного авиационного комитета (МАК) назначили бывшего замглавы Росавиации Олега Сторчевого, об этом сообщили в Минтрансе РФ.

«Совет утвердил новую редакцию положения о совете по авиации и использованию воздушного пространства, положения о Межгосударственном авиационном комитете, а также утвердил пакет документов, регулирующих финансовую деятельность МАК», - отмечается в сообщении.

Как пояснили, совет назначил Олега Сторчевого председателем МАК.

С 1991 года эту должность занимала Татьяна Анодина. На заседании ей было предложено звание почетного президента совета МАК с правом совещательного голоса.

Ведомство отметило, что совет прошел под председательством уполномоченного представителя России в Совете по авиации и использованию воздушного пространства, заместителя министра транспорта Игоря Чалика.