Новым председателем Межгосударственного авиационного комитета стал Олег Сторчевой, бывший замглавы Росавиации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новым председателем Межгосударственного авиационного комитета (МАК) назначили бывшего замглавы Росавиации Олега Сторчевого, об этом сообщили в Минтрансе РФ.

«Совет утвердил новую редакцию положения о совете по авиации и использованию воздушного пространства, положения о Межгосударственном авиационном комитете, а также утвердил пакет документов, регулирующих финансовую деятельность МАК», - отмечается в сообщении.

Как пояснили, совет назначил Олега Сторчевого председателем МАК.

С 1991 года эту должность занимала Татьяна Анодина. На заседании ей было предложено звание почетного президента совета МАК с правом совещательного голоса.

Ведомство отметило, что совет прошел под председательством уполномоченного представителя России в Совете по авиации и использованию воздушного пространства, заместителя министра транспорта Игоря Чалика.