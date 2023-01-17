На Украине заявили о повреждении 13 энергетических объектов Фото: REUTERS

Девять блоков тепловых электростанций, три магистральные подстанции и линия электропередачи получили повреждения на Украине, об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Получили повреждения объекты генерации: один блок тепловой электростанции на востоке и восемь блоков тепловых электростанций на западе нашей страны. Повреждены три магистральные подстанции и одна воздушная линия», - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме, что заставляет каждый день, начиная с 15 января, применять аварийные отключения.

Как писал сайт KP.RU, 12 января 2023 года национальная энергетическая компания сообщила, что практически по всей Украине фиксировались отключения электроэнергии.

Отмечалось, что в девяти регионах перебои со светом связаны с аварийными ситуациями. Других областях отключения электричества "экстренные или стабилизационные".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил готовиться к возобновлению аварийных отключений света на фоне приближающегося похолодания, которое приведет к росту дефицита в энергосистеме страны.

28 ноября 2022 года энергокомпания сообщала, что по всей Украине начались аварийные отключения электроэнергии.

Уточнялось, что причиной перебоев в подаче электричества стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях.