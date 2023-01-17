Express: Россия может устроить цунами странам НАТО с помощью ядерных торпед «Посейдон»

Express: Россия может устроить цунами НАТО с помощью ядерных торпед «Посейдон» Фото: Олег Кулешов

Россия может устроить цунами странам НАТО с помощью новейших ядерных торпед «Посейдон», об этом написал обозреватель британской газеты Express Джек Уолтерс.

«Российские ядерные торпеды… способны погрузить Великобританию в морскую пучину», — сказал в статье Уолтерс.

Автор подчеркнул, что оружие производит минимум шума и легко маневрирует — это делает его уничтожение силами Североатлантического альянса невозможным.

Журналист отметил, что каждая атомная подводная лодка может нести до шести таких торпед.

Как писал сайт KP.RU, «Посейдон» — не просто самая крупная в мире торпеда, это подводный беспилотный аппарат, оснащенный ядерной энергоустановкой. Создан для нанесения гарантированного неприемлемого ущерба прибрежным территориям противника, для поражение кораблей и военно-морских баз посредством ядерного взрыва и обширного радиоактивного загрязнения сухопутной и морской территории.

В США это оружие уже прозвали «машиной судного дня». Такое название «Посейдону» дали по той причине, что он может уничтожить крупные прибрежные города, обрушив на них радиоактивное цунами высотой в 300-500 метров и зайти в глубь материка до 500 км на равнинной местности.

23 апреля 2019 года в Северодвинске была спущена на воду атомная подводная лодка «Белгород», которая стала первым экспериментальным носителем беспилотной системы «Посейдон».

Напомним, в 2018 году президент России Владимир Путин впервые сообщил о разработке Россией беспилотных подводных аппаратов, способных двигаться на очень большой глубине и с высокой скоростью.