Сомнолог Сурненкова объяснила, почему нельзя выспаться впрок Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова объяснила россиянам, почему не стоит пытаться высыпаться впрок в выходные дни.

Она считает, что это самая большая ошибка граждан. Все дело в том, что восполнять недосып нужно постепенно. Об этом пишет Life.ru.

Если недостаток сна возникает нечасто, то это неопасно. Но постоянный недосып рискует вызвать хроническую усталость, снижение концентрации внимания и тревогу, объяснила она.

- Одно исследование показало, что сон по выходным не устраняет нарушение регуляции обмена веществ, связанное с регулярным недосыпанием. Плюс вызывает затруднение ночного засыпания после позднего пробуждения, - объяснила доктор.

Сурненкова посоветовала ложиться и вставать примерно в одно и то же время в будни и выходные.

Ранее "Пятый канал" сообщал, что, согласно медисследованиям, для того чтобы высыпаться, здоровому взрослому человеку требуется около восьми часов.

Также RT писал про оптимальную продолжительность сна для пожилых людей. По словам врача Алексея Хухрева , идеальная продолжительность сна особо не отличается по возрасту. Считается, что хорошо, когда пожилой человек спит 7-8 часов.