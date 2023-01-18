Терапевт Лапа посоветовала, как не переохладиться во время крещенских купаний Фото: Иван МАКЕЕВ

Терапевт высшей категории Людмила Лапа дала советы, как избежать переохлаждения организма во время крещенских купаний.

Врач советует выбирать теплую одежду, чтобы после купания иметь возможность быстро согреться. Подойдет теплый махровый халат, махровое полотенце, чтобы растереться и валенки.

- Растираться полотенцем нужно не менее пяти минут. Затем переодеться во все сухое и выпить горячего чаю. Тогда иммунитет переживет нагрузку и сосуды не пострадают, - рассказала терапевт «Ридусу».

А вот людей, которые недавно переболели или имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой, врач предостерегла от купаний. Не стоит играть в игры с хроническими или возрастными болезнями.

- Даже у людей, которые долго занимаются закаливанием, моржеванием, проявляются ревматоидные артриты. Несмотря на потепление, которое обещают синоптики, стоит соблюдать все меры предосторожности, - заключила медик.