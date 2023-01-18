Сенатор объяснила необходимость прекращения Россией договоров с Советом Европы Фото: Александр КОЦ

Россия завершила членство в Совете Европы. Пауза в сотрудничестве была поставлена в марте 2022 года, до этого отношения длились 26 лет.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди объяснила, что документ закрепляет все решения, которые уже были приняты ранее.

Сейчас Россия оказалась в новых реалиях и, защищая свой суверенитет и независимость, вынуждена принимать новые законы, которые затрагивают, в том числе, взаимоотношения с другими странами.

- Поданный президентом законопроект предлагает прекратить действие в отношении РФ международных договоров СЕ и фактически закрепляет де-юре те решения, которые ранее уже были приняты, — пояснила Ковитиди Пятому каналу.

Помимо прекращения членства в СЕ, Россия денонсировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

- Мы совершенно справедливо исходим из того, что документы прекратили свое действие именно с 16 марта, — подчеркнула сенатор.

После разрыва отношений, нужно будет внести поправки в законопроект о «О чрезвычайном положении» и «О военном положении».

- Я твердо уверена, что закон, который был подан президентом, будет принят, это обусловлено необходимостью,— отметила Ковитиди.

Она также подчеркнула, что подобный шаг не ударит по международным обязательствам России в договорах, которые не противоречат интересам нашей страны.

Теперь Россия принципиально отказаться от своего позиционирования в качестве «части Европы», идущего еще от Хельсинкских соглашений 1975 года, сообщает ФАН.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заверил, что денонсация конвенции Совета Европы не затронет интересы и права российских граждан, сообщает газета "Известия"