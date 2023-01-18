Лавров: отношения России и арабского мира развиваются по восходящей Фото: REUTERS

Отношения России и стран арабского мира развиваются по восходящей, об этом заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У нас развиваются отношения с арабским миром по восходящей…», - сообщил Лавров.

Министр отметил, что у нас много глобальных проектов, в Египте, конечно же, атомная станция, создается промышленная зона с российским участием, много проектов в Алжире, с Марокко есть перспективные планы.

Лавров подчеркнул, что никто из арабских стран не присоединился к санкциям в отношении РФ, «несмотря на жесточайшее давление со стороны Запада».

«Я вижу понимание нашей позиции, понимание того, что это далеко не только, и не совсем даже про Украину, а именно про борьбу за новый миропорядок», - сказал глава МИД.

Как писал сайт KP.RU, 19 декабря 2022 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что происходящее сейчас является итогом линии Запада, а итогом года стала ясность, кому можно верить.

Он подчеркнул, что происходящее сейчас – итог последовательной линии Запада изолировать Россию, не дать ей действовать самостоятельно.

Ранее Лавров заявлял, что Россия никогда не просила о переговорах с Украиной, но всегда говорила, что готова выслушать предложения по мирному урегулированию конфликта.

Он отмечал, что «никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать».