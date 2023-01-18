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НовостиПолитика18 января 2023 10:50

Российские военные за сутки уничтожили более 60 украинских боевиков на Купянском направлении

А на Южно-донецком направлении около 90 военных ВСУ
Сергей ГАПЧУК
Российские военные за сутки уничтожили более 60 украинских боевиков на Купянском направлении

Российские военные за сутки уничтожили более 60 украинских боевиков на Купянском направлении

Фото: ТАСС

Вооруженные силы России за сутки уничтожили более 60 украинских военных на Купянском направлении, об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«ВС РФ уничтожили более 60 украинских военных на Купянском направлении в течение суток», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, армия России на Южно-донецком направлении уничтожили за сутки около 90 военных вооруженных сил Украины.

Как писал сайт KP.RU, 18 января добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Соль в Донецкой Народной Республике.

Отмечалось, что им оказывали поддержку средства авиации, ракетные войска и артиллерия.

Также на Южно-Донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного и Южного военных округов, а также морской пехоты Тихоокеанского флота сорваны попытки ВСУ атаковать силами до трех штурмовых групп в направлении населенных пунктов Степное, Сладкое и Урожайное в ДНР.