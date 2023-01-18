Российские военные за сутки уничтожили более 60 украинских боевиков на Купянском направлении Фото: ТАСС

Вооруженные силы России за сутки уничтожили более 60 украинских военных на Купянском направлении, об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«ВС РФ уничтожили более 60 украинских военных на Купянском направлении в течение суток», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, армия России на Южно-донецком направлении уничтожили за сутки около 90 военных вооруженных сил Украины.

Как писал сайт KP.RU, 18 января добровольцы штурмовых отрядов освободили населенный пункт Соль в Донецкой Народной Республике.

Отмечалось, что им оказывали поддержку средства авиации, ракетные войска и артиллерия.

Также на Южно-Донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного и Южного военных округов, а также морской пехоты Тихоокеанского флота сорваны попытки ВСУ атаковать силами до трех штурмовых групп в направлении населенных пунктов Степное, Сладкое и Урожайное в ДНР.