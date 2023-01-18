Армия России уничтожила две американские РЛС на Краснолиманском направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили две американские радиолокационные станции на Краснолиманском направлении, об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«Две РЛС производства США уничтожены на Краснолиманском направлении», - заявили в ведомстве.

Также на указанном направлении российские военные уничтожили станцию обнаружения и сопровождения целей СТ-68.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщило, что за сутки вооруженные силы России за сутки уничтожили более 60 украинских военных на Купянском направлении.

На Южно-донецком направлении уничтожили за сутки около 90 военных вооруженных сил Украины.

Также на Южно-Донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного и Южного военных округов, а также морской пехоты Тихоокеанского флота сорваны попытки ВСУ атаковать силами до трех штурмовых групп в направлении населенных пунктов Степное, Сладкое и Урожайное в ДНР.

Кроме того, российские военные уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе Краматорска.

В ведомстве отметили, что украинские войска хранили в нем снаряды к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Град».