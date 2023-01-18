Путин: Россия продолжит фиксировать преступления киевского режима Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия фиксирует преступления киевского режима, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

«Фиксировать то, что они творят, особенно с гражданским населением, это обязательно нужно», - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что «мы будем это делать. Следственный комитет этим занимается. Не только фиксирует - обобщает эти материалы и дает им правовую оценку. И дальше по этому пути обязательно пойдем».

Российский лидер напомнил, что источником сегодняшней власти на Украине стал госпереворот 2013-2014 годов.

Владимир Путин отметил, что «касается преступлений против гражданского населения со стороны неонацистов, которые обосновались на Украине и правят там бал, захватили власть в результате этого госпереворота, - все, что потом происходило, имеет значение. Но все-таки первичный источник сегодняшней власти на Украине - это госпереворот. Об этом мы никогда не должны забывать».

Как писал сайт KP.RU, Владимир Путин заявил, что всегда были коллаборационисты, предатели, даже в России: «Русская освободительная армия», однако важная задача в том, чтобы предать их анафеме (отделению, изгнанию), а о героях помнить.

По словам президента, во многих странах происходит героизация (коллаборационистов). Что в Латвии происходит - там ССовцы каждый год маршируют. Это бывшие бойцы подразделения СС, прикрываясь тем, что они боролись якобы за национальную независимость. Но ничего не может быть оправданием сотрудничеству с нацистами.

Вместе с тем российский лидер вспомнил «возвеличивающих Бандеру на Украине». И в этой связи он заявил о «полном праве» РФ считать, что «они неонацисты». По его мнению, немецкие оккупанты «передавали им «грязную работу».

Кроме того, президент России Владимир Путин подчеркнул, что действия властей Украины, направленные на Русскую православную церковь, не останутся без внимания.

Российский лидер отметил, что власти на Украине они воссоздали, по сути, заградотряды. И с Русской православной церковью. Это не пройдет им даром.