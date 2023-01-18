Путин осмотрел образец электромобиля E-NEVA на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге

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Президент России Владимир Путин 18 января в ходе своего визита в Санкт-Петербург осмотрел образец электромобиля E-NEVA на Обуховском заводе.

Сегодня ему показали испытательный корпус предприятия концерна "Алмаз-Антей", где представлены гражданские проекты концерна. Завод является одним из ведущих предприятий ВПК.

Также президенту продемонстрировали экспериментальный образец беспилотной модульной газоэлектрической платформы. Она предусматривает создание на ее базе автомобилей различных типов кузовов, размерности и грузоподъемности. Благодаря платформе автомобили E-NEVA могут оснащаться как чисто электрической, так и гибридной газоэлектрической тяговой системой.

Как писал сайт KP.RU, полнофункциональный прототип электрокроссовера E-NEVA представили в Нижнем Новгороде. Его продемонстрировали министру промышленности и торговли России Денису Мантурову в ходе его рабочего визита в Нижегородскую область 16 июля 2022 года. Электрокар разработан в Санкт-Петербурге на Обуховском заводе.