Лавров: антироссийский законопроект США по Африке является провокацией Фото: REUTERS

Законопроект конгресса США о борьбе с российской деятельностью в Африке является «американской провокацией», которая вредит прежде всего самим африканцам и отражает колониальный подход Запада к странам континента, об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава МИД отметил, что не сомневается: в глубине души даже тех, кто не комментирует подобного рода «американские провокации», все равно есть глубокая убежденность, что «этот закон вредит прежде всего африканцам».

Лавров пояснил, что, «во-первых, их не считают за равноправных - это чисто колониальный менталитет в новом измерении».

Он продолжил, что, «во-вторых, знаете, когда еще американский госсекретарь Майк Помпео... ездил по Африке и на публичных мероприятиях... призывал всех прекратить торговать с Россией и Китаем, потому что и Россия, и Китай делают это корысти ради, с выгодой для себя и в ущерб африканцам».

Как писал сайт KP.RU, 18 января 2023 года глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила, что страна обратилась к США с просьбой пересмотреть односторонние санкций.

Дипломат отметила, что всегда есть проблема с односторонними санкциями и их влиянием на многие страны, которые не участвуют в конкретном конфликте...

Пандор привела в качестве примера санкции против Зимбабве, Венесуэлы и Кубы, которые, невзирая на одностороннюю направленность, затрагивают параллельно много стран и вызывают для них серьезные проблемы.

Она подчеркнула, что можно говорить о нарушении международного или гуманитарного права со стороны государства, когда мировое сообщество, например ООН, поддерживает санкции.

15 сентября 2022 года старшая дочь революционера Эрнесто Че Гевара Алейда Гевара заявила, что вся Куба надеялась, что в период правления президента США Джо Байдена произойдет ослабление экономической блокады страны.

Она подчеркнула, что кубинский народ в последние годы очень сильно пострадал от блокады, которая только усилилась с приходом президента США Трампа, и это во время пандемии.