Литва прекратила действие договора о приграничном сотрудничестве с Белоруссией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литва приняла решение отозвать действовавший более полутора десятилетий договор с Белоруссией о принципах приграничного сотрудничества. Соответствующие решение было принято в эту среду, 18 января, в ходе заседания правительства республики.

«После вопроса премьер-министра Ингриды Шимоните о том, будут ли какие-то замечания по денонсированию того, что и так не действует, решение о денонсировании было принято по общему согласию», - сообщила пресс-служба кабмина..

Инициатива расторжения договора принадлежит Министерству внутренних дел Литвы. В ведомстве отметили, что в текущей геополитической ситуации осуществление данного договора невозможно, а в обозримом будущем ситуация вряд ли изменится.

Вильнюс и Минск подписали договор в 2006 году. Документ определял сферы приграничного сотрудничества. Страны договорились о сотрудничестве в области защиты окружающей среды, инфраструктуры, эффективного использования энергоресурсов, а также образования, деловой инфраструктуры, культурного наследия, туризма и спорта.