РИА Новости: танкисты и десантники уверенно продвигаются на Сватовском направлении

Танкисты и десантники уверенно продвигаются на Сватовском направлении Фото: Александр КОЦ

Российские танкисты и десантники эффективно взаимодействуют и уверенно продвигаются на сватовском направлении в ЛНР, уничтожая опорные пункты украинских войск, об этом сообщил РИА Новости командир батальона с позывным «Поляк».

Собеседник отметил, что совместно с ВДВ мы работаем при поддержке наших танков. Они уже за неделю на тысячу метров минимум продвинулись, я думаю, уже больше».

Командир заявил, что за день уничтожено с закрытой огневой позиции два взводных опорных пункта и около 20 человек живой силы.

Он пояснил, что «мы первые, затем десантники на позиции заходят и уже зачищают».

Как писал сайт KP.RU, 18 января врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в Соледаре удалось взять в плен иностранных наемников.

Он отметил, что иностранные наемники есть. Но, как правило, украинский режим продолжает это максимально скрывать. И больше, наверное, уничтоженных иностранных наемников, нежели взятых в плен.

Ранее Ян Гагин сообщал, что Вооруженные силы России нанесли артиллерийские удары по позициям польских наемников в Соледаре.

Он уточнил, что такие удары российские военные смогли нанести за счет того, что украинские войска раскрыли местоположение польских наемников в радиоэфире.