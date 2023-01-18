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НовостиОбщество18 января 2023 16:32

Законопроект о правовой помощи россиянам за границей внесен в Госдуму

Данный документ дает инструмент консульским учреждениям
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Законопроект о правовой помощи россиянам за границей внесен в Госдуму

Законопроект о правовой помощи россиянам за границей внесен в Госдуму

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственную думу Российской Федерации внесен проект закона о правовой помощи, оказываемой российским гражданам за границей. Об этом в среду, 18 января, сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев, отметив, что данный документ дает инструмент консульским учреждениям, расширяя тем самым полномочия российских дипломатов в сфере защиты прав граждан России на досудебной, а также судебной стадиях.

Как заявил Пискарев, данный закон «поможет повысить уровень правовой помощи, оказываемой гражданам России за рубежом», а также повысит эффективность защиты россиян от противоправных действий за границей.

Кроме того, по словам депутата, данный проект позволит задействовать «все возможности для оказания правовой помощи» российским гражданам за границей, где россияне могут подвергаться «нападкам и преследуются по национальному признаку».