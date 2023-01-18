Беглов рассказал Путину, сколько будут получать дворники в Петербурге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду, 18 января, заявил, что поэтапный переход на новую систему уборки в городе позволит увеличить заработную плату дворников до 49 тысяч рублей в месяц.

В ходе беседы с российским лидером Беглов отметил, что в текущий момент данная сфера находится под контролем частных предприятий, которые в свою очередь платят дворникам заработную плату на уровне 15-18 тысяч рублей в месяц. По его словам, власти города приняли решение постепенно заменить подрядчиков на государственные организации.

«Мы создаем свои городские предприятия, с 1 января уже приступили к реформированию. Нам нужно полтора-два года, чтобы полностью создать свою городскую структуру. Заработная плата 49 тысяч, и народ уже идет», - заявил он.

Как уточнил губернатор Санкт-Петербурга, дворники обеспечены специальной одеждой, а также техникой для уборки территорий. Кроме того, по его словам, созданы комфортные условия для их отдыха. Так, дворникам дают чай с бутербродами, а также им предоставляют возможность принять душ.