Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год

Михаил Мишустин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился принять предложение о неуплате взноса в Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций (ООН) за прошедший год. Данный документ был опубликован на портале правовой информации в среду, 18 января 2023 года.

«Принять предложение МИД России, согласованные с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год», - сказано в соответствующем документе.

Глава российского правительства дал поручение Министерству иностранных дел Российской Федерации проинформировать секретариат комиссии ООН о данном решении.

Европейская экономическая комиссия ООН является одной из пяти региональных комиссий организации, а учреждена она была в 1947 году для развития экономической деятельности и укрепления связей внутри региона, а также между данным регионом и остальным миром.